В Луганской области выросла заболеваемость COVID-19

За 3 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19. От осложнений,ю вызванных коронавирусом, умерли 2 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 43 человека умерли.

По данным Министерства охраны здоровья, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 236, Донецкой - 91, Харьковской - 75, Херсонской - 71 и Днепропетровской - 64 областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 255 345 человек; выздоровели - 2 188 273; умерли от осложнений - 53 024.