За сутки в Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов со стороны российских боевиков

За сутки в Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов со стороны российских боевиковСегодня, 10:26
3 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали поселок Золотое-4 из стрелкового оружия.
Также в Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В Донецкой области населенный пункт Светлодарск российские террористы обстреливали из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Луганского российские боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в районе Авдеевки, Широкино и Водяного российские наемники обстреливали из минометов 82-го калибра.
В районе населенного пункта Майорск террористы осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.