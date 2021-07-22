За сутки в Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов со стороны российских боевиков

3 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали поселок Золотое-4 из стрелкового оружия.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области населенный пункт Светлодарск российские террористы обстреливали из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского российские боевики обстреливали украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Авдеевки, Широкино и Водяного российские наемники обстреливали из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорск террористы осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.