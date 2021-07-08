СБУ задержала в Луганской области депутата Рубежанского горсовета за получение «откатов»

Сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью разоблачили во взяточничестве руководителя коммунального теплопоставляющего предприятия в одном из городов Луганской области.

По нашей информации задержанный чиновник — директор «Теплосети» и по совместительству депутат Рубежанского горсовета Максим Симоненко.

В рамках ранее открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник систематически требовал «откаты» в размере 10% от стоимости тендерных закупок, проводимых коммунальным предприятием.

Сотрудники СБ Украины задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной взятки 19 тысяч гривень от руководителя коммерческой структуры за заключение соглашения о поставках топлива.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других фактов получения депутатом денег от коммерсантов.







