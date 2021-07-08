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МИД Украины сделал заявление об участии жителй оккупировованных районов Донецкой и Луганской области в выборах в Госдуму РФ

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь этого года выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании.

Такие действия российской стороны, рядом с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечения к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины.

Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

Призываем международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ.

Автор фото: Maksym Kozlenko


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МИД Украины сделал заявление об участии жителй оккупировованных районов Донецкой и Луганской области в выборах в Госдуму РФ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня