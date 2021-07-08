Луганская область получила 24 тысячи доз американской вакцины Moderna

Вакцина Moderna против COVID-19, разработанная американскими Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний и Управлением по совершенствованию биомедицинских исследований вводится двумя инъекциями по 0,5 мл с интервалом в четыре недели.

С 22 июля в Луганской области стартовал V этап прививочной кампании и теперь вакцину от коронавируса могут получить все желающие в возрасте от 18 лет.

Вакцинация ведется 13 мобильными бригадами и на 52 пунктах прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов Луганской области.