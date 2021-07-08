Луганская область получила 24 тысячи доз американской вакцины Moderna

Луганская область получила 24 тысячи доз американской вакцины ModernaСегодня, 11:31
Вакцина Moderna против COVID-19, разработанная американскими Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний и Управлением по совершенствованию биомедицинских исследований вводится двумя инъекциями по 0,5 мл с интервалом в четыре недели.
С 22 июля в Луганской области стартовал V этап прививочной кампании и теперь вакцину от коронавируса могут получить все желающие в возрасте от 18 лет.
Вакцинация ведется 13 мобильными бригадами и на 52 пунктах прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов Луганской области.
Адреса Центров вакцинации от COVID-19 в Луганской области:
- проспект Химиков, 28, Северодонецк, помещение Северодонецкого городского дворца культуры;
- площадь Базарная, 1, Старобельск, здание администрации ООО «Рынок города Старобельск»;
- ул. Независимости 20-3, Административное здание КНС «Новоайдарская многопрофильная больница», Новоайдар;
- пер. Промышленный, 11 Административный корпус КНС «Сватовская многопрофильная больница», Сватово.