Пиротехники ГСЧС нашли 40 артиллерийских снарядов в Луганской области

За прошедшие сутки, 22 июля, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области было обследовано 6,81 га территории области в Северодонецком, Старобельском и Счастьенском районах, где было обнаружено и изъято 62 взрывоопасных предмета, а именно: 40 артиллерийских снарядов, 2 реактивных снаряда и 20 гранат.

Также, в рамках реализации совместного проекта ДСНС и Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории области, обследовано 0,1038 га в Северодонецком районе, где выявлено 6 взрывоопасных предметов.

Спасатели напоминают:

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

Категорически запрещается:

касаться предмета и передвигать его,

пользоваться средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв)

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовитые и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.

При обнаружении взрывных устройств звоните 101 или 102.