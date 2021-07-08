Команда Музея Голодомора начинает масштабную экспедицию по Украине для интервью с очевидцами геноцида

Команда Национального музея Голодомора начинает экспедиционный проект «Голодомор: мозаика истории. Неизвестные страницы». Музейщики посетят 10 областей Украины, в частности Донецкую и Луганскую, чтобы записать истории очевидцев Голодомора и интервью с краеведами, найти новые экспонаты и зафиксировать места массового захоронения жертв Голодомора.

Проект будет воплощен при поддержке Украинского культурного фонда.

На основе записанных интервью будет создано 10 медийных видеоисторий и лонгридов. Также все показания будут оцифрованы и представлены на онлайн-платформе музея «Свидетельство», где уже хранится более 800 историй очевидцев Голодомора.

Как сообщили организаторы экспедиции, свидетелей Голодомора 1932-1933 годов почти не осталось - их опыт является бесценным достоянием устной истории. Музейщики призывают поделиться контактами тех, кто пережил геноцид , или их родственников для записи интервью с очевидцами.

«Для Музея проект является одним из стратегических направлений деятельности, ведь накопление и распространение знаний о Голодоморе помогает предостеречь общество от повторения геноцида», - считает Михаил Костов, координатор проекту.

За ходом экспедиции можно следить на официальных страницах Музея в Фейсбуке и Инстаграми.

В прошлом году команда Музея Голодомора совместно с Ukraиner посетила 9 областей Украины. В течение 30 дней участники побывали в 64 населенных пунктах из 33 районов, где записали показания 120 свидетелей Голодомора, пообщались с 50 краеведами и зафиксировали 66 мест массового захоронения жертв геноцида.

Также во время экспедиции свидетели Голодомора передали в музей уникальные вещи, рассказывающие семейные истории о геноциде украинцев.