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В Луганской области 27 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 22 июля лабораторно подтверждено 27 новых случаев COVID-19.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 10, Рубежное - 1, Северодонецк - 1, Беловодск - 1, Марковка - 3, Меловое - 1, Попасная - 7, Сватово - 1, Старобельск - 2.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 964 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 965 человек.

Выздоровели - 25681 (11 за последние сутки), лечатся - 318 (90 - стационарно, 228 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в Луганской области на 100 000 населения равен 14,0 (при пороговом 60).

По данным Министерства охраны здоровья, за сутки в Украине зафиксировано 763 новых случая COVID-19, из них летальных - 21;

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 226, Донецкой - 79, Харьковской - 67, Днепропетровской - 39 и Херсонской - 37 областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 2 247 419 заболевших COVID-19, из них 52 811 человек умерли, 2 183 642 - выздоровели. 


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