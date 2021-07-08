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В Донецкой области зафиксировано 3 обстрела со стороны российских боевиков

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

22 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все обстрелы были сосредоточены на позициях украинских военных в Донецкой области.

Вблизи Водяного, что у Донецка, российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ВСУ в районе поселка Пески российские наемники дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, вблизи Опытного российские террористы обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.


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