В Донецкой области зафиксировано 3 обстрела со стороны российских боевиков

22 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все обстрелы были сосредоточены на позициях украинских военных в Донецкой области.

Вблизи Водяного, что у Донецка, российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ВСУ в районе поселка Пески российские наемники дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, вблизи Опытного российские террористы обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.