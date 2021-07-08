В Луганской области 31 новый случай COVID-19 и трое умерших

В Луганской области за 21 июля лабораторно подтвержден 31 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое больных.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 3, Рубежное - 2, Северодонецк - 7, Беловодск - 2, Кременная - 3, Марковка - 3, Новопсков - 1, Попасная - 5, Сватово - 1, Станица Луганская - 4.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 58-летняя женщина с Марковщины, 78-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни

С начал пандемии в Луганской области выявили 26 937 заболевших COVID-19, умерли - 965 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 13,2 (при пороговом 60).

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 726 новых случаев; умерли - 21 человек; выздоровели - 501 человек.