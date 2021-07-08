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Северодонецк празднует 7 годовщину освобождения от российских оккупантов

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

22-24 июля 2014 года украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки - Северодонецк.

Днем ранее от российских бандформирований было освобождено Рубежное, а через день  освобожден Лисичанск.

Операцию по освобождению Северодонецка от незаконных вооруженных формирований осуществляла Криворожская бригада Национальной гвардии Украины под руководством полковника Александра Радиевского, героически отдавшего свою жизнь во время наступления украинских бойцов.

После обеда 22 июля Северодонецк был зачищен от сепаратистов, над городом вновь поднялся в небо желто-голубой флаг

День спустя, 23 июля 2014 года Александр Радиевский погиб во время боя за освобождение Лисичанска, когда вместе с бойцами попал в засаду на мосту.

Прикрывая своего командира также погибли командир батальона подполковник Павел Сницар и солдат-стрелок Игорь Коцяр.


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Северодонецк празднует 7 годовщину освобождения от российских оккупантов