США и Германия сделали совместное заявление в поддержку Украины после договоренностей о запуске нового российского газопровода «Северный поток — 2» в обход нашей страны.

В заявлении Соединенные Штаты и Германия подтвердили готовность противостоять российской агрессии и разрушительной деятельности в Украине и за ее пределами.

Фактически, в обмен на запуск газопровода, Германия пообещала активизировать свои усилия в рамках Нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений.

Также Соединенные Штаты и Германия совместно намерены призвать Россию к ответственности за агрессию и разрушительную деятельность, навязывая издержки за это посредством санкций и других инструментов.

Стороны обязались работать вместе в рамках недавно созданного Диалога высокого уровня США-ЕС по России, а также по двусторонним каналам, чтобы обеспечить готовность США и ЕС и наличие у них соответствующих инструментов и механизмов для совместного реагирования на российскую агрессию и разрушительную деятельность, включая российские подходы к использованию оружия в энергетике.

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский Союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях.

По мнению США и Германии это обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая «Северный поток — 2», для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

Nord Stream 2, в той мере, в какой он относится к правовой компетенции Германии, будет придерживаться как формулировок, так и духа Третьего пакета законов о внутреннем рынке для обеспечения разделения и доступа третьих сторон. Это включает оценку рисков на основе сертификации промоутера для безопасности энергоснабжения ЕС.

Соединенные Штаты и Германия согласны с тем, что в интересах Украины и Европы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года.

В соответствии с этим мнением Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению соглашения Украины с Россией о транзите газа на срок до десяти лет и назначить для этого специального посланника. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты готовы оказать всестороннюю поддержку этим усилиям.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, в частности, в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержку постепенного отказа от угля, что включает в себя учреждение должности специального посланника со специально выделенными средствами в размере 70 миллионов долларов США.

Германия также готова запустить пакет мер по повышению устойчивости Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины.

Это включает в себя усилия по обеспечению и увеличению пропускной способности обратных потоков газа в Украину с целью полной защиты Украины от возможных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также включает техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электросеть, которая будет основываться на текущей работе ЕС и Агентства США по международному развитию и координироваться с ними.

Кроме того, Германия будет способствовать включению Украины в свои проекты по наращиванию кибернетического потенциала и сотрудничеству, поддерживать усилия по реформированию энергетического сектора Украины и помогать в разработке вариантов модернизации газотранспортных систем Украины.