В Луганской области на границе с РФ нашли схрон взрывчатки и боеприпасов

20 июля в Луганской области, во время осмотра нежилого здания, участковый инспектор пограничной службы отдела «Красная Таловка» обнаружил схрон с почти 400 граммами взрывчатых веществ (пластид и тротил) и противопехотной миной МОН-50.

Также в тайнике находилось 29 патронов к стрелковому оружию различных калибров, магазин к АК, две сигнальные мины и средства для их установки.

Опасные предметы изъяты взрывотехническим подразделением ДСНС.

В адрес Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.