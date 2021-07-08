С 22 июня в Луганской области ежедневно будут работать 4 пункта вакцинации от COVID-19

О начале 5-го этапа вакцинации против COVID-19 и работу центров массовой вакцинации семь дней в неделю сегодня, 21 июля, на пресс брифинге рассказал директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Юрий Стогниев.

По его словам в Луганской области завершают 4-й и начинают 5-й этап вакцинации - то есть, прививку может получить каждый желающий в возрасте от 18 лет.

В Луганской области действуют 13 мобильных бригад, и работают 52 пункта вакцинации, также развернуто два стационарных центра массовой вакцинации - в Сватово и Новоайдаре.

Адреса для вакцинации от COVID-19 в Луганской области:

Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП «Сватовская многопрофильная больница»;

Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

Завтра они будут работать ежедневно, а не только в выходные дни, как это было раньше.

Спикер напомнил, что с начала прививочной кампании в Луганской области сделано 75231 прививки (в том числе за минувшие сутки 1288) первую дозу получили 42 965 человек, вторую - 32 266 человек.

В наличии есть следующее количество вакцин: AstraZeneca - 2500, Coronavac - 6167, Comirnaty - 1936.

«Вирус COVID-19 постоянно мутирует, а случаи коронавирусной болезни, вызванной штаммом Дельта, уже зафиксированы в Украине. Тем более в соседней России именно этот штамм сейчас ставит рекорды заболеваемости.

Луганская область и другие территории востока Украины могут первыми массово столкнуться с этим штаммом. Поэтому, своевременно вакцинировавшись, вы сможете уберечь себя и родных от новой волны этой инфекции», - отметил Юрий Стогниев.

Как мы сообщали ранее, после начала 5 этапа вакцинации в Украине, жители оккупированных районов Луганской области могут вакцинироваться без предварительной записи в стационарных центрах.