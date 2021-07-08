В Луганской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 20 июля лабораторно подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26906 случаев коронавируса. От осложнений умерли 962 человека.

В Украине за 20 июля зафиксировали 655 новых случаев COVID-19, среди них летальных - 13.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 232, Одесской - 59, Харьковской - 41, Донецкой - 39 и Запорожской - 31 областях.

Госпитализированы 508 заболевших, выздоровели 577 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровели - 2 182 502, умерли - 52 769 человек.