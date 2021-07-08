На минских переговорах ОБСЕ отказалась считать представителей образований «ЛНР» и «ДНР» сторонами переговоров

Координатор подгруппы от ОБСЕ Шарлотта Реландер отказалась признавать ОРДЛО стороной вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом с возмущением сообщила называющая себя «представителем ЛНР» Ольга Кобцева, пишет Остров .

Самозваная «участница переговоров» осталась недовольна тем, что «Реландер в ходе обсуждения вопросов повестки гумподгруппы заявила, что сторонами переговорного процесса являются Россия, Украина и ОБСЕ, исключив Республики Донбасса».

Якобы, по ее словам, «такое заявление является нарушением мандата мониторинговой миссии».

«Сегодняшнее заседание гуманитарной группы в рамках видеоконференции из-за деструктивной позиции координатора группы в лице госпожи Реландер — это был шаг назад, шаг, который свел ранее проделанную работу, ранее достигнутые договоренности, позволивший украинской стороне уйти от диалога с представителями Республик», — безосновательно заявила Кобцева.

Напомним - в Минских соглашениях принимают участие три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ. С 2014 года ни о каких иных сторонах речь не идет.