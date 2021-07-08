В Северодонецке на 21 июля объявлено штормовое предупреждение - гроза с градом

На 21 июля 2021 года в Северодонецке объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, днем 21 июля 2021 по Луганской области и городу Северодонецк ожидаются грозы, местами усиление ветра и шквалы 15-20 м/с, сильный дождь, в отдельных районах град (I уровень опасности, цвет желтый).

Одновременно со штормовым предупреждением в Луганской области действует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как мы сообщали ранее, в Луганской области во время июньских гроз 4 человека пострадали от ударов молнии. Трех из них спасти не удалось.