СБУ задержала соавтора «конституции ЛНР» из Луганска

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик».

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой «конституции ЛНР».

Во время обыска у задержанного обнаружено «паспорт гражданина ЛНР», а также «регистрационные документы» псевдогосударственными образования. Установлено, что он был «депутатом» так называемого «Народного совета» и «парламента Союза народных республик Л/ДНР».

Руководители псевдогосударственными образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.