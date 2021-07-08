За день мошенники обманули жителей Луганской области на 60 тыс гривень

Более 60 тыс грн за вчерашний день потеряли пострадавшие от мошенничества жители Луганской области.

Жительниц Лисичанска и Сватовщины обманули псевдо банковские работники. Женщины перечислили деньги на указанные мошенниками счета, чтобы устранить «проблемы» с карточками.

В Кременной женщина подписала договор с фирмой, которая расположена в пгт. Лисичанск, о предоставлении услуг по установке балконного блока. Женщина внесла предоплату, но указанные работы были не выполнены.

Пенсионерке из Северодонецка телефонные мошенники сообщили, что ее сын попал в ДТП и ему необходимы деньги. Женщина доверилась незнакомцам и перечислила через терминал 27 тыс грн.

Лисичанин нашел в Интернете объявления компании пассажирских перевозок сообщением «Львов-Лисичанск», перечислил предоплату за проезд, но указанные услуги так и не получил.

Жительница пгт Белокуракино нашла объявление о продаже дров, перечислила предоплату, но товар так и не получила.

Полицейськи в очередной раз призывают граждан быть максимально осторожными при общении с незнакомцами и совершении покупок или продажи товара в Интернете.

Не совершать предоплату и самим звонить в банки по официальным номерам указанным на их платежных картах.