В Луганской области 35 новых случаев COVID-19 и один умерший

В Луганской области 35 новых случаев COVID-19 и один умершийВчера, 10:09
За 19 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 35 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.
Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26878 заболевших COVID-19. От осложнений умер 961 человек, преимущественно пенсионного возраста.
В Украине за прошедшие сутки выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы с диагнозом или подозрением на коронавирус - 279 человек, умерли 25 заболевших, выздоровели - 540 человек.
По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 228, Донецкой - 48, Одесской - 35, Сумской - 35 и Луганской - 35 областях.