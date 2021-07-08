В Луганской области 35 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 19 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 35 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26878 заболевших COVID-19. От осложнений умер 961 человек, преимущественно пенсионного возраста.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 598 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы с диагнозом или подозрением на коронавирус - 279 человек, умерли 25 заболевших, выздоровели - 540 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 228, Донецкой - 48, Одесской - 35, Сумской - 35 и Луганской - 35 областях.