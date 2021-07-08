19 июля российские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

19 июля в Луганской и Донецкой областияхзафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Позиции ВСУ в районе Павлополя российские боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты обстреливали украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 20 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в районе Водяного, что на Приазовье, российские террористы обстреляли украинские подразделения из минометов 120-го калибра.

Вследствие вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди украинских военных Объединенных сил нет.