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Новым представителем ОБСЕ в ТКГ по Донбассу будет финский дипломат

Вчера, 20:07 citynews.net.ua | Напечатать

Новым представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе стал финский дипломат Микко Киннунен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.

Новым представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе стал финский дипломат Микко Киннунен, он был первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

Спецпредставитель приступит к выполнению своих обязанностей 1 августа.

Киннунен сменит на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ дипломатку из Швейцарии Хайди Грау, представлявшую ОБСЕ в ТКГ с 5 декабря 2019 года.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), сформированная в 2014 году, представляет собой постоянный консультационный процесс, целью которого является содействие выполнению Минских соглашений и поддержка поиска дипломатического решения конфликта в Восточной Украине.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) в Министерстве иностранных дел. Он пришел в МИД в 1996 году и работал, в частности, директором отдела политики безопасности и первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

В 2009-2013 годах Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в Постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.

Фото: Петри Крук.


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