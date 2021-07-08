Оккупированные Артемовск и Перевальск жили сутки без воды в 40-градусную жару

В оккупированных Россией районах Луганской области жители Артемовска жили сутки без воды, а в городе Перевальск - была сокращена подача воды из-за аварий на водоводах.

В связи с аварией на водоводе диаметром 250 мм подача воды потребителям в Артемовске была прекращена с 12:30 18 июля ориентировочно до 18:00 19 июля.

Авария на водоводе диаметром 300 мм привела к сокращению водоснабжения Перевальска на 40% с 17:00 18 июля ориентировочно до 18:00 19 июля.