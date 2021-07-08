Рынок земли: В Луганской области зарегистрировано 13 сделок купли-продажи

1 июля 2021 года в Украине начал действовать рынок земли сельскохозяйственного назначения. За 19 дней в Луганской области было заключено 13 сделок на землю площадью 11,9 га.

Всего, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на сегодня зарегистрировано 1107 сделок купли-продажи.

Лидерами по купле-продажи земли являются Полтавская, Харьковская и Виницкая области.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариусов. Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.