В Луганской области будут судить «руководителя Свердловского межрайонного отдела МГБ ЛНР»

В Луганской области завершено специальное досудебное расследование в отношении «начальника Свердловского межрайонного отдела министерства государственной безопасности ЛНР» оккупационной администрации РФ.

По данным следствия, в 2015 году житель города Довжанский (бывший Свердловск) возглавил территориальное подразделение так называемого «МГБ ЛНР», контролируемое оккупационной администрацией РФ в Луганской области. Он руководил оперативно-служебной деятельностью, координировал действия личного состава незаконного вооруженного формирования с целью выявления и получения разведданных о дислокации позиций Вооруженных Сил Украины, задействованных в районе проведения ООС.

Свою преступную деятельность обвиняемый продолжал до ноября 2018 года.

Бывшему сотруднику «МГБ ЛНР» инкриминируется участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится в розыске. За противоправные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.