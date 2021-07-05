В Луганской области спасатели 5 раз тушили пожары в экосистемах за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 18 июля, спасатели Луганской области осуществили 5 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 1,01 га.

Наиболее от пожаров пострадал Счастьенский район.

Ввиду сограняющейся высокой пожароопасности на территории Луганской области, Служба спасения призывает жителей строго соблюдать правила безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.