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Прибыль ПриватБанка во втором квартале 2021 составила 9,2 млрд грн, а за первое полугодие - 11,6 млрд грн

Сегодня, 10:31 citynews.net.ua | Напечатать

Если вас волновал вопрос высоких процентов за кредиты, банковских комиссий и зачем обязательные страховки - есть ответ.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020 года.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн.

Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросло на 500 тыс, клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс, а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек.

Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составил 13,3 млрд грн. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд грн за счет развития кредитования малого и среднего бизнеса.

В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, убыток от этого портфеля за 6 месяцев 2021 составил -6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсировало эти убытки на 1,3 млрд грн.

Напомним, в июне ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 составила 24,3 млрд грн. 


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Прибыль ПриватБанка во втором квартале 2021 составила 9,2 млрд грн, а за первое полугодие - 11,6 млрд грн » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня