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В Луганской и Донецкой областях российские боевики 4 раза нарушили перемирие

Сегодня, 09:30 citynews.net.ua | Напечатать

18 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, вблизи поселка Пески, российские террористы обстреляли украинских военных из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов минометов калибром 120 мм.

В Авдеевке российские наемники обстреливали позиции ВСУ из подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.


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