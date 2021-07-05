В Луганской и Донецкой областях российские боевики 4 раза нарушили перемирие

18 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области был зафиксирован пролет российского беспилотного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, вблизи поселка Пески, российские террористы обстреляли украинских военных из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов минометов калибром 120 мм.

В Авдеевке российские наемники обстреливали позиции ВСУ из подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.