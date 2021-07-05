В Украине назвали самые редкие имена для детей в 2021 году

Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена.

Как сообщили в министерстве юстиции, за первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Некоторые же из молодых родителей таки решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша.

Так, среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 стоит привести такие: