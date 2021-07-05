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В Украине назвали самые редкие имена для детей в 2021 году

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена.

Как сообщили в министерстве юстиции, за первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

  • для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
  • для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Некоторые же из молодых родителей таки решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша.

Так, среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 стоит привести такие:

  • для мальчиков: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
  • для девочек: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

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