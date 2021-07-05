В Золотом запустили цех по производству обуви и создали 20 рабочих мест

Благодаря поддержке Швейцарии и Великобритании в прифронтовом городе Золотое Луганской области открыли новый цех по производству домашней обуви.

15 июля в гороже Золотое состоялось торжественное открытие нового цеха по производству домашней обуви, что позволило создать 20 дополнительных рабочих мест, в частности для женщин. Это стало возможным благодаря «Программе экономического развития восточной Украины», которая реализуется Датским советом по беженцам (DRC) и поддерживается Швейцарией и Великобританией.

«Сейчас Золотое крайне зависит от работы шахт, а показатели безработицы среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. В течение нескольких лет шахты могут быть закрыты, поэтому вопрос диверсификации экономики для таких городов является крайне острым. Очень важным для подобных городов является открытие малых и средних предприятий и создание новых рабочих мест в качестве альтернативного источника дохода и занятости для населения, а также оживления и укрепления экономики», — рассказала Ольга Двоеглазова, начальница отдела DRC по экономическому развитию.

Новый цех открывает компания «Family Story». Это семейный бизнес, который работает с 2012 года и ранее размещал свои мощности в г. Cтаханов (сейчас г. Кадиевка) и г. Енакиево. В 2014-м владелец бизнеса Геннадий вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом в Золотом и перевезти производство в Одессу. Благодаря гранту Геннадий открывает новый дополнительный цех в Золотом — городе, где он вырос, — помогая возрождать местную экономику.

«Под фабрику в 2005 году мы выкупили помещение на 2,5 тыс. квадратных метров. Постепенно начали делать ремонт, завезли сырье, но запустить работу помешал конфликт, — говорит Геннадий. — Вернуться к этой идее мы смогли только сейчас благодаря гранту: уже закупили современную технику, провели отопление. С новым цехом мы удвоим количество изготавливаемой обуви — до 50-60 тыс. пар в год. Пока цех занимает лишь 300 квадратных метров. В дальнейшем мы планируем докупать новое оборудование и увеличивать производство».