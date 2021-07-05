» » В Золотом запустили цех по производству обуви и создали 20 рабочих мест

В Золотом запустили цех по производству обуви и создали 20 рабочих мест

Сегодня, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

Благодаря поддержке Швейцарии и Великобритании в прифронтовом городе Золотое Луганской области открыли новый цех по производству домашней обуви. 

15 июля в гороже Золотое состоялось торжественное открытие нового цеха по производству домашней обуви, что позволило создать 20 дополнительных рабочих мест, в частности для женщин. Это стало возможным благодаря «Программе экономического развития восточной Украины», которая реализуется Датским советом по беженцам (DRC) и поддерживается Швейцарией и Великобританией. 

«Сейчас Золотое крайне зависит от работы шахт, а показатели безработицы среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. В течение нескольких лет шахты могут быть закрыты, поэтому вопрос диверсификации экономики для таких городов является крайне острым. Очень важным для подобных городов является открытие малых и средних предприятий и создание новых рабочих мест в качестве альтернативного источника дохода и занятости для населения, а также оживления и укрепления экономики», — рассказала Ольга Двоеглазова, начальница отдела DRC по экономическому развитию. 

Новый цех открывает компания «Family Story». Это семейный бизнес, который работает с 2012 года и ранее размещал свои мощности в г. Cтаханов (сейчас г. Кадиевка) и г. Енакиево. В 2014-м владелец бизнеса Геннадий вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом в Золотом и перевезти производство в Одессу. Благодаря гранту Геннадий открывает новый дополнительный цех в Золотом — городе, где он вырос, — помогая возрождать местную экономику. 

 

«Под фабрику в 2005 году мы выкупили помещение на 2,5 тыс. квадратных метров. Постепенно начали делать ремонт, завезли сырье, но запустить работу помешал конфликт, — говорит Геннадий. — Вернуться к этой идее мы смогли только сейчас благодаря гранту: уже закупили современную технику, провели отопление. С новым цехом мы удвоим количество изготавливаемой обуви — до 50-60 тыс. пар в год. Пока цех занимает лишь 300 квадратных метров.  В дальнейшем мы планируем докупать новое оборудование и увеличивать производство».  


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:09

Заместитель МИД Польши Марцин Пшидач предложил организовать туры по Луганской области для польских инвесторов

Сегодня, 13:32

В Украине назвали самые редкие имена для детей в 2021 году

Сегодня, 12:39

Верховная Рада назначила ценителя научных работ Кивы новым министром МВД

Сегодня, 12:32

В Золотом запустили цех по производству обуви и создали 20 рабочих мест

Сегодня, 12:13

На подготовительные курсы со стипендией зачислены 199 детей из оккупированного Крыма и Луганской, Донецкой областей

Сегодня, 11:21

Россия сказочными обещаниями на миллиарды агитирует голосовать на выборах в Госдуму оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 10:48

В Рубежном во время зарядки сгорел автомобиль Renaut Kango

Сегодня, 10:37

В Счастье аварийно отключился один энергоблок Луганской ТЭС

Сегодня, 09:57

В Луганской области за сутки 26 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:51

Российские боевики обстреляли дома мирных жителей в Нью-Йорке из артиллерии - фото

Вчера, 18:50

Интерпол объявил в розыск украинского экс-нардепа Константина Жеваго

Вчера, 18:42

Пограничник Луганского отряда случайно задержал насильника

Новости Украины:

Сегодня, 12:02

В Киеве из-за жары коммунальщики поливают дороги водой для охлаждения

13-07-2021, 15:17

В Киеве установлен очередной температурный рекорд

12-07-2021, 13:19

Ше.Fest мандрує країною: Ірпінь

12-07-2021, 09:51

В Киеве с 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт

8-07-2021, 17:09

Госэкоинспекция планирует оперативнее выявлять экологические преступления в Одесской области

8-07-2021, 15:01

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы с Москвой

8-07-2021, 10:56

В оккупированные части Луганской и Донецкой областей направили 60 тонн помощи от Красного креста

8-07-2021, 10:39

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

7-07-2021, 12:22

Стрельба в Киеве: ранен полицейский и гражданский

5-07-2021, 17:24

Необычный досуг на вечер: онлайн-игры на двоих с интересным управлением

5-07-2021, 12:25

Из-за ливневых дождей в Одессе подтоплены десятки улиц и ограничили движение троллейбусов

5-07-2021, 12:22

В Киеве временно ограничили движение по ул Ивана Франка

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Золотом запустили цех по производству обуви и создали 20 рабочих мест » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня