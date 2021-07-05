На подготовительные курсы со стипендией зачислены 199 детей из оккупированного Крыма и Луганской, Донецкой областей

В 2021 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий впервые ввело подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для молодежи временно оккупированных территорий и населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, которые проводятся на базе 15 украинских высших учебных заведений.

Всего на курсы записалось 199 абитуриентов из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым.

«Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны Рф и подконтрольных ей оккупационных режимов, делающие невозможным вступление абитуриентов из оккупированных районов в украинские учебные заведения. Однако, мы видим, что несмотря на препятствия молодежь все стремится учиться и жить в свободной Украине. Мы, как министерство, и в дальнейшем будем их поддерживать», — сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

Курсы будут проходить в течение июля — августа 2021 года. Слушатели будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику. Также предусмотрены различные меры психологического, культурно-образовательного и спортивного направления, способствующие эмоциональной разгрузке детей. Кроме того, все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4588 гривень и общежитием.



