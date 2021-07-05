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Россия сказочными обещаниями на миллиарды агитирует голосовать на выборах в Госдуму оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

Раздав около 600 тысяч своих паспортов, правящая в РФ партия «Единая Россия» с целью мобилизации голосов жителей ОРДЛО обещает вложить в развитие оккупированного Донбасс несколько миллиардов рублей и обеспечить всех российской пропиской.

Об этом заявили представители ЕР в ходе проходящего в неподконтрольном законной власти Донецке «форума» под названием «Россия-Донбасс: единство приоритетов», пишет Остров.

При этом действующие депутаты российской правящей партии забыли упомянуть о том, что им мешает при полном контроле в Госдуме выполнитьвсе эти обещания уже сейчас.

Что обещают россияне

Местным жителям обещана «трехлетняя программа социально-экономического развития Донбасса», в которую обещают вложить «несколько миллиардов рублей». «Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики».

Правда источники финансирования в оккупированную территорию Украины не называются, зато однозначно заявляется, что обещанная программа будет принята не сейчас, а только после сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ.

«Партия Единая Россия планирует до конца года завершить формирование программы развития Донбасса», — заявил функционер ЕР Виктор Водолацкий. «Несколько миллиардов рублей планируется включить в эту программу… Более точные цифры вы услышите позднее, когда будет утверждена программа… Она сформирована на 90%».

Другой партийный функционер «Единой России», депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, заявил о возможности уравнять регистрацию места жительства в ОРДЛО с пропиской в российских регионах.

В оккупированном Донецке российский депутат заявил, что необходимость регистрации на территории РФ жителей оккупированного Донбасса, незаконно получивших российские паспорта, является важной проблемой. Дело в том, что в паспортах, массово выдаваемых жителям ОРДЛО, не стоит штамп о прописке в Федерации, что не позволяет признавать их по многим позициям полноценными россиянами.

«В качестве решения этой проблемы я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации», — предложил Козенко приравнять оккупированную, но все же украинскую территорию, к регионам России.

Все эти обещания озвучены 16 июля на «форуме» под названием «Россия-Донбасс: единство приоритетов».

По сути, он является предвыборным мероприятием ЕР, желающей на выборах в Государственную Думу РФ заручиться голосами жителей ОРДЛО, незаконно получивших российское гражданство по указу Владимира Путина.

Как мы сообщали ранее. до осенних выборов в российскую госдуму, РФ планирует выдать жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей около 750 тысяч российских паспортов и привлечь к голосованию окло 75% их получивших.
Голосование жителей оккупированного Донбасса планируется дистанционное, через портал Госуслуг.

Для этого на оккупированных российскими террористами территориях проводится массовая кампания оформления «новым русским» страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС), открывающих доступ к порталу.


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Россия сказочными обещаниями на миллиарды агитирует голосовать на выборах в Госдуму оккупированные Луганск и Донецк » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня