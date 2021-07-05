В Рубежном во время зарядки сгорел автомобиль Renaut Kango

Сегодня, 16 июля, в дежурную часть полиции города Рубежное поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома №67А по ул. Освободителей горит автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе полиции, выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что произошло загорание автомобиля Renaut Kango, принадлежащий местному жителю.

В 02.37 в ДСНС поступил сигнал о пожаре, на место происшествия выехали 2 экипажа ДСНС и в 02.53 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание во время зарядки аккумуляторов автомобиля.