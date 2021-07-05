В Счастье аварийно отключился один энергоблок Луганской ТЭС

На Луганской тепловой электростанции ДТЭК в Счастье сегодня в 9:20 аварийно отключился Энергоблок №15 из-за срабатывания продольной дифференциальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе компании, система безопасности работает надежно. Причины срабатывания выясняются. Отключение энергоблока №15 ДТЭК Луганской ТЭС произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд.

Отключения потребителей нет.

Сейчас на Луганской ТЭС работает энергоблок №10, несущий нагрузку 180 МВт.