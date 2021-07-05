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В Луганской области за сутки 26 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

За 15 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 26829 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-10, умерло 960 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 737 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 17 человек умерли.

Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, Госпитализированы за минувшие сутки 422 человека, выздоровели - 616 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 224, Одесской - 95, Донецкой - 37, Полтавской - 32 и Киевской - 30 областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 243 605 человек, выздоровели - 2 180 281, умерли от осложнений - - 52 702.

 


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