Пограничник Луганского отряда случайно задержал насильника

Пограничник Луганского отряда случайно задержал находящегося в розыске за насилие преступника.

Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, направляясь на отдых с семьей, пограничник Луганского отряда подобрал попутчика.

Во время дорожных разговоров, милиционер узнал в мужчине разыскиваемого преступника. Обычное дело водителя - заезд на дозаправку.

Именно такой маневр позволил пограничнику незаметно уточнить информацию о случайном пассажире и выиграть время для сотрудников Национальной полиции.

Подозреваемого, который находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УКУ «Изнасилование», передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Дальнейшую судьбу преступника решит суд.