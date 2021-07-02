В ООН рассказали о погибших в Луганской и Донецкой областях с начала российской агрессии

По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, составляет 42 500-44 500 человек.

Об этом сообщает радио Свобода, со ссылкой на ответ Управления верховного комиссара ООН по правам человек.

Эти 42 500-44 500 зафиксированных потерь распределяются следующим образом:

13 200-13 400 погибших (не менее 3901 гражданских лиц, около 4200 украинских военных и примерно 5800 членов вооруженных формирований боевиков)

29 600-33 600 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 800-10 800 украинских военных и 12 800-13 800 членов вооруженных формирований боевиков).

В течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 по 30 июня 2021 года, на гражданских лиц приходится 25-26 процентов от общего количества лиц, погибших в связи с конфликтом (3390 из 13 200-13 400). Такое же соотношение касается и ранений, говорится в ответе УВКПЧ ООН.

«Следует отметить, что это соотношение за последние годы существенно изменилось: с 33-34% в 2014 году (один погибший гражданскийна двух погибших украинских солдат или членов вооруженных формирований боевиков), до 4-5 процентов в 2019-2021 годах: одно гражданское лицо, погибшей в результате артиллерийских обстрелов, и инцидентов, связанных с минами, на 20-25 украинских солдат или членов вооруженных формирований боевиков, погибших в результате артиллерийских обстрелов, и инцидентов, связанных с минами.