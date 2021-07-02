В Лисичанске утонула 9-летняя девочка

В Лисичанске утонула 9-летняя девочкаСегодня, 12:12
В Луганской области полицейские устанавливают обстоятельства гибели 9-летней девочки на реке в Лисичанске.
Вчера, 14 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на пляже реки Северский Донец возле железнодорожного вокзала Лисичанска утонул ребенок.
На место происшествия немедленно прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и работники ДСНС.
Как сообщили в пресс-службе полиции, по предварительной информации девочка без разрешения родителей пошла купаться вместе со сверстниками на необорудованный для купания пляж.
Во время купания девочку унесло течением на середину реки и она утонула.
Сейчас продолжаются поиски тела девочки. Полицейские продолжают проведение необходимых следственных мероприятий для установления обстоятельств происшествия.