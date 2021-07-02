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Верховная Рада поддержала отставку министра МВД Аресена Авакова

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня Верховная Рада рассмотрела отставку министра внутренних дел Арсена Авакова — заявление о ней он написал два дня назад. Большинством голосов народные депутаты утвердили отставку главы МВД.

 

Как отметил один из слуг народа Александр Куницкий, нужно было удовлетворить желание министра и «наконец-то отпустить его с должности».

Аваков не пришел ни на заседание комитета, ни на заседание правительства, на котором рассматривали его отставку. Он занимал кресло министра семь лет четыре месяца и 18 дней (с 27 февраля 2014 года), что является абсолютным рекордом среди руководителей МВД.

Депутатка от «Голоса» Александра Устинова при обсуждении сказала, что Аваков не только быть уволенным, но и понести уголовную ответственность.

Фракция «Батькивщина» принципиально не голосовала за отставку Авакова. Также не голосовала за отставку Авакова фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь».


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Верховная Рада поддержала отставку министра МВД Аресена Авакова