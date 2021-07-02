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Кабмин выделил почти 400 млн грн для погашения задолженности по зарплате шахтерам

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин выделил почти 400 млн грн для погашения задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам. Соответствующее решение было поддержано на заседании Кабинета Министров 14 июля.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине официально стартует программа по справедливой трансформации угольных регионов. Пилотные проекты будут осуществлены при поддержке международных партнеров в Червонограде и Мирнограде. Однако, по его словам, старт этого процесса не означает, что правительство закроет глаза на социальные проблемы отрасли.

«Справедливая трансформация угольных регионов - это не о закрытии шахт, а о создании новых производств, новых возможностей для развития бизнеса, формирование новой инфраструктуры и программ социальной поддержки. Кроме того, это улучшение экологии и часть проекта по декарбонизации нашей экономики», - подчеркнул Премьер-министр.

Денис Шмыгаль заметил, что в целом с начала года Правительство направило на погашение задолженности по зарплатам шахтеров более 2 млрд грн.


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