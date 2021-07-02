Кабмин выделил почти 400 млн грн для погашения задолженности по зарплате шахтерам

Кабмин выделил почти 400 млн грн для погашения задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам. Соответствующее решение было поддержано на заседании Кабинета Министров 14 июля.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине официально стартует программа по справедливой трансформации угольных регионов. Пилотные проекты будут осуществлены при поддержке международных партнеров в Червонограде и Мирнограде. Однако, по его словам, старт этого процесса не означает, что правительство закроет глаза на социальные проблемы отрасли.

«Справедливая трансформация угольных регионов - это не о закрытии шахт, а о создании новых производств, новых возможностей для развития бизнеса, формирование новой инфраструктуры и программ социальной поддержки. Кроме того, это улучшение экологии и часть проекта по декарбонизации нашей экономики», - подчеркнул Премьер-министр.

Денис Шмыгаль заметил, что в целом с начала года Правительство направило на погашение задолженности по зарплатам шахтеров более 2 млрд грн.