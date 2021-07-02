В Луганской области российские боевики обстреливали Золотое, Новоалександровку и Новотошковское

14 июля в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Новоалександровка из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе поселка Золотое-4 российские боевики обстреливали из тяжелых минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковское российские оккупанты обстреливали украинских военных из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Пески российские подразделения открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстреливал украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.

Неподалеку Старогнатовка враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - средней тяжести.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.