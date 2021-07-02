Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. У Зеленского готовят замену

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте МВД Украины

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» - написал Аваков.

Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с февраля 2014 года. За это время он запомнился украинцам демонстративным общением на русском языке, созданием нацгвардии и помощи добровольческим батальонам. В том числе печально известного «Торнадо».

В то же время, именно Авакова винят в провале реформ украинской полиции и люстрации недобропорядочных полицейских. При Авакове нападения на журналистов и общественных активистов вышли на новый уровень безнаказанности.

Безнаказанными до сих пор остаются полицейские-насильники и убийцы из Кагарлыка и Переяславе-Хмельницком.

В Луганской области оставленная Аваковым на местах полиция так и не нашла убийц депутата Самарского.

Именно при Авакове финансирование полиции и нацгвардии почти догнало расходы на армию, воюющую с РФ в Луганской и Донецкой областях.

Ну и конечно громкое дело Шеремета - полиция обвинила в убийстве ветеранов войны с РФ практически без доказательств, и второй год пытается подделать данные экспертизы.

Поэтому сложно сказать - хорошим был Аваков министром или нет.

Кто заменит Арсена Авакова на посту Министра МВД Украины пока неизвестно. Как сообщают украинские СМИ, Зеленский рассматривает несколько кандидатур.

Один из основных претендентов - Денис Монастырский, в настоящее время возглавляющий комитет по вопросам правоохранительной деятельности в Верховной Раде и известный противодействием законопроекту, возвращающего уголовную ответственность за ложь в декларациях.