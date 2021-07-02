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В Луганской области планируют построить агролабораторию и агрохаб на деньги Всемирного банка

Вчера, 17:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области состоялась презентация проектов «Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение», который финансируется Всемирным банком и реализуется Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Во время презентации проектов сотрудничества в селе Скарговка Северодонецкого района, руководитель внедрения проектов Роман Плис рассказал фермерам и представителям сельскохозяйственных предприятий о целях проекта, инвестировании в сельское хозяйство Луганской области для восстановления и модернизации отрасли, поддержке малого и среднего агробизнеса через кластерный подход и восстановление дорожной инфраструктуры в треугольнике концентрации агропредприятий в Старобельском и Сватовском районах с региональным центром — Северодонецке и другими городами на подконтрольной Правительству территории Луганской области.

«Проект продлится до 2025 года. На его реализацию Всемирный банк направляет 100 млн долларов: 65 млн долларов — инвестиции для строительства дорог, 35 млн долларов — инвестиции в аграрный сектор Луганской области», — сказал Роман Плис.

По его словам, в Луганской области планируется возвести областную лабораторию для проверки сельскохозяйственных товаров и безопасности пищевых продуктов, построить агрохаб с зерноэлеватором, современной лабораторией по проверке качества зерна, общественным пространством и тренинговым центром для молодых агрономов.

Кроме этого Проект 3В предусматривает создание агрокластеров для поддержки малого и среднего бизнеса, рассматривается возможность построить убойный цех, холодильный комплекс, создать кластер по аренде сельхозтехники для малых фермеров, кластеры по овощеводству и ягодоводству.

«Сейчас происходит финализация концепции проекту, в следующем году должно начаться строительство областной лаборатории для проверки сельхозтоваров и безопасности пищевых продуктов, а впоследствии — агрохаба и агрокластеров. Мы хотим, чтобы построенная инфраструктура была востребована и приносила пользу, поэтому приглашаем к сотрудничеству фермеров и агропроизводителей», — отметил Роман Плис во время презентации проекта.


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