В Луганской области до сих пор действует решение о региональном статусе русского языка 

По информации, которой располагает Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию русского языка как регионального Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.

До недавнего времени аналогичное решение не было отменено и в Николаевской области.

Но после повторного обращения Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктов Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Наконец это антиконституционное решение, которое должно было пересмотрено депутатами в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета так и не нашли смелости его отменить несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование», — отметил Тарас Кремень.

«Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики», — отметил он.