Где можно купаться в Украине: Мониторинг качества воды на морских пляжах

Центр общественного здоровья опубликовал список водоемов с отклонениями показателей качества воды.

В этом оздоровительном сезоне в пределах надзора за местами рекреационного и оздоровительного использования (пляжами) проводится наблюдение за качеством воды на 83 пляжах в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, которые имеют выход на морское побережье, из них 46 морских и 37 речных, в том числе и в Киеве на реке Днепр.

Со 2 по 8 июля 2021 года в лабораториях исследовано 172 пробы воды (из них 113 морской) по микробиологическим показателям, и 87 проб (49 - морской) - по химическим.

26 проб воды, которые были исследованы, не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (в Николаеве, Мариуполе, Запорожье, Энергодаре и Киеве) и 7 по химическим показателям.

Ситуация на пляжах в регионах Украины:

В Донецкой области мониторинговым наблюдением лабораторных центров МЗ находится 15 пляжей: 5 морских в Мариуполе и 4 в Первомайском районе на Азовском побережье (Ялта, Урзуф, Юрьевка, Мелекино), 6 в городе Лиман на реке Северский Донец и в районе «Голубых озер».

В рамках осуществления мониторинга исследовано 15 проб воды (из них 9 морской) по микробиологическим показателям, и 5 проб речной воды - по химическим.

Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 1 пробе морской воды по индексу ЛКП (городской пляж в Мариуполе в р-не водной станции «Уголок» - 6200) и в 2 пробах речной воды (пляжи «Кокос», «Арбор» в городе Лиман - 6200). По состоянию на 9 июля 2021 года в пробах воды из общественных пляжей в Мелекино выделено V.parahaemolyticus, в с. Урзуф - V.parahaemolyticus, V.salmonella typhimurium, в пгт. Ялта - V.salmonella typhimurium (возбудитель сальмонеллеза).

Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Запорожской области под мониторинговым наблюдением лабораторных центров МЗ находится 14 пляжей (10 морских в Азовском побережье и 4 речных в Запорожье и Энергодаре.).

В рамках мониторинга исследовано 13 проб воды (из них 9 морской) по микробиологическим показателям, и 11 проб (7 - морской) - по химическим.

Отклонение от стандарта обнаружено в 1 пробе морской воды по индексу ЛКП (пляж в. Бердянск - 14000) и в 2 пробах речной воды (пляж «Правый берег» в Запорожье, пляж в Энергодаре), и в 1 пробе речной воды по химическим показателям (пляж в Энергодаре). Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.

В Николаевской области под мониторинговым наблюдением лабораторных центров МЗ находится 7 пляжей (3 морских и 4 речных) в Коблево-Рыбаковская зоне (Коблево-Лиман-Море) в Березанском районе, в Николаеве на Днепро-Бугском лимане, Первомайск (городской пляж «Радуга»), Южноукраинск (городской пляж), Новая Одесса (городской пляж) и Николаев ( «Стрелка» в парке «Победа») на р. Южный Буг.

В рамках мониторинга исследовано 14 проб воды (из них 7 морской) по микробиологическим показателям, и 10 проб (4 - морской) - по химическим.

Отклонение от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды по индексу ЛКП (пляж в Южноукраинске - 13000), по химическим показателям - в 2 пробах морской воды (пляжи в Николаеве). Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взяты на повторные исследования пробы воды.

В Одесской области под мониторинговым наблюдением лабораторных центров МЗ находится 13 морских пляжей в Одессе (9) и приморских районах области (в Южном, Сычавке и Вапнярке Лиманского района, Грибовке и Каролино-Бугазе Овидиопольского района).

В рамках мониторинга исследовано 64 пробы морской воды по микробиологическим показателям, и 28 проб - по химическим. Отклонений от стандарта за текущий период не выявлено.

В Херсонской области под мониторинговым наблюдением лабораторных центров МЗ находится 19 пляжей (10 морских на Черноморском побережье и 9 речных на реке Днепр и в пределах Каховского водохранилища).

В рамках мониторинга исследовано 44 пробы воды (из них 16 морской) по микробиологическим показателям, и 10 проб воды (2 - морской) - по химическим.

Отклонение от стандарта обнаружено в 1 пробе речной воды по индексу ЛКП (пляж «Молодежный» в Херсоне - 6200). Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы воды.