СБУ задержала агента российской военной разведки

Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУР РФ).

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контразведчики задокументировали, что по возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, родственных связях, имуществе и тому подобные сведения.

Указанные сведения должны быть использованы для создания условий выезда указанной категории лиц в Россию или на оккупированные ей территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к сотрудничеству.

Собранные данные агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. При выполнении заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты «Сбербанка России», удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.