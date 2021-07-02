Правозащитники: Партии РФ хотят получить на выборах в Госдуму 750 тысяч голосов от избирателей оккупированного Луганска и Донецка

Восточная правозащитная группа рассказала о планах кремля по выдаче паспортов РФ в оккупированном Донбассе.

По мнению правозащитников количество жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, которые примут участие в выборах в Госдуму РФ, составит до 750 тысяч человек.

По информации правозащитников, основывающейся на источниках информации в оккупационных администрациях РФ, в Кремле скорректировали задачи в НПФ «ЛНР» и «ДНР» об участии местных жителей в голосовании на выборах в Госдуму РФ. В Кремле рассчитывают, что:

к 17-19 сентября в ОРДЛО гражданство РФ получат минимум 750 000 жителей ОРДЛО (450 000 в ОРДО, 300 000 в ОРЛО)

70-75% от общего количества жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ, должны проголосовать на выборах в Госдуму РФ;

Все так называемые общественные движения, общественные организации, профсоюзы и политические партии НЗФ «ДНР» и «ЛНР» должны организовать штабы по помощи получению СНИЛС (страховые номер индивидуального лицевого счета) жителям ОРДЛО (получивших паспорта РФ).

Также НЗФ «ЛНР» и «ДНР» должны составить списки избирателей - то есть жителей ОРДЛО, которые получили паспорт РФ и собираются голосовать на выборах в Госдуму РФ.

Кроме того, российские оккупанты должны обеспечить каждого человека, который входит в список избирателей выходом в Интернет в период с 17-19 сентября и помощью по регистрации на платформе «Дистанционное электронное голосование».

В настоящее время количество выданных Россией паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей оценивают в 600 тысяч.