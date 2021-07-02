Во время учений Sea Breeze российские военные подделывали международные сигналы бедствия

Российские военные, выполняя преступные приказы своего главнокомандующего Путина, во время учений придумывали «хитрости» на самом деле являющимися нарушением международного морского законодательства. Чем прекрасно показали мировому сообществу чего стоят договоренности с вояками, во время захвата Крыма прятавшимися за спинами женщин и детей.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, до и во время учений «Sea Breeze-2021» за военными кораблями Украины и международных партнеров постоянно следили российские военные.

Корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблей Морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран NATO. Особое беспокойство вызвало приближения участников международных учений «Sea Breeze-2021» к оккупированным районам газоконденсатных месторождений в Черном море.

У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениями, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений.

Патрульный корабль ЧФ РФ «Павел Державин», чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал «судно без возможности управления» (два шара один над одним). Но на запрос украинских пограничников с предложением помощи, «вежливые люди» признавали, что поломок у корабля нет и ссылались на ожидания распоряжение «сверху».

В конце концов, все слежения и хитрости разоблачили, план учений выполнены в полном объеме, аргументы украинской стороны о проведении международных учений и ВМС Украины с соблюдением норм международного мореплавания, оставляли русски корабли ни с чем.