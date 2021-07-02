В Луганской области 249 жителей временно оккупированных территорий записались на прививку от COVID-19

На вакцинацию против COVID-19 записано 293 гражданина Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и относятся к приоритетным групп, в частности, пожилых людей старше 65 лет и старше.

В Луганской области 249 человек, в Донецкой области - 23 и в Херсонской - 21 (из них 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 человек не явились на вакцинацию).

Иммунизация осуществляется вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Луганской, Донецкой и Херсонской областей .

Напомним, запись на прививки начался с 3 июня 2021 года.

Запись на вакцинацию осуществляется через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 по телефону + 38 0800 60 20 19.

В контакт-центр могут обращаться лица, желающие вакцинироваться на подконтрольных Правительству Украины территориях.

Позвонив в контакт-центр, лицо будет:

сообщить, что проживает на оккупированной территории;

проинформировать о выбранном пункте прививки (оператор сообщит об имеющихся пунктах на момент обращения)

получить от оператора персональный код. Соответствующий код передается СМС-сообщением в случае, если человек обращается по телефону украинского оператора и на электронную почту - в случае, когда у человека отсутствует номер телефона украинского оператора.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо снова позвонить в контакт-центр МЗ.