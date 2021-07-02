В Луганской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасностиСегодня, 10:13
В Луганской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По данным Укргидрометцентра, с 13 по 15 июля в Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщили в Луганском ГСЧС, во время режима пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню на сельскохозяйственных полях;
Так как большинство лесов Луганской области именно хвойные, просим жителей Луганской области ответственно относиться к своей безопасности. В случае выявления нарушителей - незамедлительно звонить в полицию 102 и сообщать о поджигателях.